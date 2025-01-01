विज्ञापन



यहां सर्वाधिक मामले भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े रहे। करण छपरा के डॉ. कमल कुमार सिंह ने खतौनी में अंश निर्धारण की अनियमितता, श्रीकांत सिंह ने भूमि विवाद और मधुबनी के बबन यादव ने तहसील न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने की शिकायत की। जगन्नाथ प्रसाद ने बहू की विदाई और शिवशंकर मिश्र ने बीएनएस की धारा 111 के अनुपालन का मामला उठाया। विज्ञापन

हरि कंचन सिंह ने ई-तराजू से घटतौली, रानीगंज बाजार में अतिक्रमण और जर्जर एलटी तारों से खतरे की शिकायत की। मोहन प्रजापति ने अवैध कब्जा हटाने, निरजा देवी ने भूमि विवाद और ओमप्रकाश तिवारी ने क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या रखी। खतौनी में आदेशों का अनुपालन नहीं होने और तहसील प्रशासन की उदासीनता से जुड़े मामले भी सामने आए। यहां सर्वाधिक मामले भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े रहे। करण छपरा के डॉ. कमल कुमार सिंह ने खतौनी में अंश निर्धारण की अनियमितता, श्रीकांत सिंह ने भूमि विवाद और मधुबनी के बबन यादव ने तहसील न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने की शिकायत की। जगन्नाथ प्रसाद ने बहू की विदाई और शिवशंकर मिश्र ने बीएनएस की धारा 111 के अनुपालन का मामला उठाया।हरि कंचन सिंह ने ई-तराजू से घटतौली, रानीगंज बाजार में अतिक्रमण और जर्जर एलटी तारों से खतरे की शिकायत की। मोहन प्रजापति ने अवैध कब्जा हटाने, निरजा देवी ने भूमि विवाद और ओमप्रकाश तिवारी ने क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या रखी। खतौनी में आदेशों का अनुपालन नहीं होने और तहसील प्रशासन की उदासीनता से जुड़े मामले भी सामने आए।

विज्ञापन

विज्ञापन

बलिया। जिले की बैरिया और बांसडीह तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 11 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को सौंपकर समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। बैरिया में अनुपस्थित मिले जिला समाज कल्याण अधिकारी और विद्युत खंड-4 के अधिशासी अभियंता का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने दिया। बैरिया तहसील में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी डॉ. ईराज राजा की अध्यक्षता में 70 शिकायतें आईं, जिनमें आठ का निस्तारण हुआ। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो और फरियादियों को वास्तविक राहत मिले। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्षों को प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनकर निर्धारित समय में कार्रवाई करने को कहा।