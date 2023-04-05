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यह मामला ददरी मेला-2023 के दौरान जारी निविदाओं और विज्ञापन संबंधी सूचनाओं से जुड़ा है। अपीलकर्ता उपेंद्र नाथ तिवारी ने नगर पालिका से निविदा प्रकाशन, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, भुगतान और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगी थी। आरोप है कि निर्धारित समय में सूचनाएं नहीं दी गईं, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा।आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद जनसूचना अधिकारी की ओर से न तो अपीलकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया। इस पर आयोग ने आरटीआई अधिनियम के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही अधिशासी अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आवेदन के क्रम में मांगी गई सूचनाएं व संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी।