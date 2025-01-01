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पुलिस ने तत्काल माैके पर बैरिकेडिंग करा दी और कार्यदायी संस्था को सूचना दी। दोपहर बाद करीब तीन बजे कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने गड्ढे की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। वहीं, सड़क पर फिर से गड्ढा होने पर ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।क्षेत्र निवासी अशोक सिंह, सेवानिवृत्त प्रो. सुभाष सिंह, पूर्व प्रधान भरत यादव, दुर्ग विजय सिंह और अधिवक्ता रणधीर सिंह नन्हे आदि ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर लगातार सड़क धंसने से चिंता बढ़ गई है क्योंकि इसी स्थान पर 18 सितंबर 2024 को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में करीब 60 मीटर सड़क बह गई थी।उस समय सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के गांवों की लगभग चार हजार आबादी प्रभावित हुई थी। अब उसी स्थान के आसपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर फिर से गड्ढा होने से हादसे की आशंका है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चांददियर पुलिस चौकी के दीवान मनीष कुमार सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों की नजर गड्ढे पर पड़ी थी। उन्होंने तत्काल मौके पर बैरिकेडिंग कराकर आवागमन को नियंत्रित किया। पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचना देकर सड़क की मरम्मत कराने की पहल की।