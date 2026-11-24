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विकास खंड सोहांव के नरही गांव निवासी रितिका बेसिक शिक्षा परिषद की छात्रा हैं। खास बात यह है कि उन्होंने महज दो वर्ष पहले ही वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। अपनी मेहनत, लगन और बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। रितिका ने वॉलीबॉल की शुरुआती बारीकियां अपने प्रशिक्षक नीरज राय से सीखीं और अपनी सफलता का श्रेय भी उन्हें दिया है।उत्तर प्रदेश की अंडर-14 टीम में चयन के बाद रितिका ने प्रयागराज में आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। शिविर के दौरान उनके खेल कौशल के साथ नेतृत्व क्षमता को भी परखा गया। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर चयनकर्ताओं ने उन्हें प्रदेश टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी।नरही का खेल मैदान पहले भी कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष यहां से आशीष राय, शीतल वर्मा, साक्षी और ऋषिका यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। अब रितिका की उपलब्धि ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है।रितिका की इस उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह, क्रीड़ा अधिकारी जवाहर लाल यादव, जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत कुमार राय, अध्यक्ष डॉ. कुंवर अरुण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव, जिला व्यायाम शिक्षक विनोद कुमार सिंह सहित एसोसिएशन के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने रितिका को बधाई दी।