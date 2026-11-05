Ballia News: 46 करोड़ के रिंग बंधे का प्रस्ताव खारिज, 50 हजार की आबादी पर फिर मंडराया कटान का खतरा

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सिंचाई विभाग के अनुसार, बलिया डिविजन के चारों उपखंडों में गंगा और सरयू नदी के कटान से बचाव के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया गया था। प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में हुई मुख्य अभियंताओं की बैठक में पूरे डिविजन की महज 80 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को ही स्वीकृति मिली। इनमें उत्तरी दियरांचल को सरयू नदी के कटान से बचाने वाली एक भी परियोजना शामिल नहीं है। सिर्फ सुरेमनपुर में नौ करोड़ रुपये की लागत से बंधे के शुद्धीकरण की परियोजना को मंजूरी मिली है।पिछले साल टीएसी ने प्रस्ताव लौटाया थाउत्तरी दियरांचल के चार गांवों को बचाने के लिए पिछले वर्ष भी करीब 53 करोड़ रुपये की लागत से चार परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया गया था। उस समय मुख्य अभियंता की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक में सभी परियोजनाएं खारिज हो गई थीं। सिंचाई विभाग के अनुसार, 13 नवंबर को लखनऊ में टीएसी की बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कुछ परियोजनाओं में संशोधन कर दोबारा डीपीआर तैयार किए जाएंगे। एक-दो परियोजनाओं की लागत और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना भी है। हालांकि, निष्प्रयोज्य पुरानी रेलवे लाइन के रास्ते देवपुर मठिया के पास टीएस बंधे से जुड़ने वाले रिंग बंधे के प्रस्ताव को दोबारा स्वीकृति मिलने की उम्मीद विभाग ने खारिज कर दी है।मुख्य अभियंता बोले- रिंग बंधा भी कटान की भेंट चढ़ सकता हैगोरखपुर के मुख्य अभियंता भानु सिंह ने बताया कि 46 करोड़ आठ लाख रुपये की लागत से 10 किलोमीटर लंबे रिंग बंधे के निर्माण का प्रस्ताव 28 अक्तूबर को पेश हुआ था। इसे बैठक में खारिज कर दिया गया। बताया कि चार वर्ष पहले उन्होंने गोपालनगर और वशिष्ठनगर में सरयू नदी के भीषण कटान को करीब से देखा था। अब वहां की स्थिति और भयावह हो गई है। ऐसे में रिंग बंधे का निर्माण होने पर उसके भी कटान की भेंट चढ़ने की आशंका है। फिलहाल वहां कोई दूसरा प्रस्ताव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह गांवों को कटान से बचाने की संभावना बनती है तो कटानरोधी कार्य कराया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं का मिनट्स दो-तीन दिन में जारी होने की उम्मीद है।पांच साल में 468 मकान नदी में समाए, परिवारों को नहीं मिला आवासीय पट्टासरयू की विनाशकारी लहरों ने उत्तरी दियरांचल के कई गांवों का भूगोल बदल दिया है। वर्ष 1995 से 2001 के बीच अलखदियरी और शिवपुर सेमरा का अस्तित्व मिट गया। इसके बाद तिलापुर और दतहां के कुछ हिस्से नदी में समा गए। वर्ष 2015 में मांझा गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद मांझा ग्राम पंचायत का नवकागांव और वशिष्ठनगर ग्राम पंचायत का धूपनाथ का डेरा कटान की जद में आ गया। वर्ष 2022 में गोपालनगर टाड़ी के 135 मकान सरयू नदी में समा गए। वर्ष 2023 में 80, वर्ष 2024 में गोपालनगर टाड़ी और शिवाल मठिया के 116, वर्ष 2025 में गोपालनगर टाड़ी के 68 और वर्ष 2026 में 69 लोगों के रिहायशी मकान नदी में विलीन हो गए। इस तरह पांच वर्षों में 468 परिवारों के आशियाने उजड़ चुके हैं। विस्थापित परिवार जहां-तहां झोपड़ी डालकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इनमें से कई परिवारों को अब तक आवासीय पट्टा तक नहीं मिल सका है। एसडीएम रमेश चंद्र वर्मा ने बताया कि शेष बचे कटान पीड़ितों के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।