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पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सर्विलांस सेल ने सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की सहायता से इन फोनों को ट्रेस कर खोज निकाला। इसमें विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने भी समन्वित भूमिका निभाई। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि इससे पहले पांच अक्तूबर 2026 को भी पुलिस ने 107 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को लौटाए थे, जिनकी कीमत करीब 21 लाख 40 हजार रुपये थी। इस तरह दो चरणों में कुल 209 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को सौंपे जा चुके हैं।नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपीलपुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर तुरंत सीईआईआर पोर्टल www.ceir.gov.in पर शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक कराने की प्रक्रिया पूरी करें और नजदीकी थाने में भी सूचना दें। उन्होंने कहा कि लोग अपने मोबाइल का आईएमईआई नंबर, खरीद का बिल और अन्य जरूरी विवरण सुरक्षित रखें, ताकि गुम होने की स्थिति में बरामदगी में आसानी हो सके।