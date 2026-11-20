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एडीजी ने सबसे पहले सभी जिलों में उपलब्ध पुलिसकर्मियों की संख्या और आगामी चुनाव में मिलने वाले अतिरिक्त बल का आकलन करने को कहा। नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, यातायात, अभिसूचना, लिपिकीय संवर्ग और चालक सहित प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। शारीरिक रूप से कमजोर और अक्षम पुलिसकर्मियों को चिह्नित कर चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने को कहा।चुनावी सुरक्षा के लिहाज से वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल मैपिंग का काम बारीकी से पूरा कराने पर जोर दिया। पुलिस लाइन और थानों में उपलब्ध एंटी रॉयट उपकरणों की जांच कर उन्हें कार्य योग्य, मरम्मत योग्य और निष्प्रयोज्य श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया। इनमें आंसू गैस गन, रबर बुलेट, पंप एक्शन गन, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। मरम्मत योग्य उपकरणों को तत्काल दुरुस्त कराने को कहा।इसी क्रम में एके-47, एसएलआर, इंसास, स्टेनगन, कारबाइन, पिस्टल और रिवाल्वर सहित पुलिस के सभी शस्त्रों का जीपी लिस्ट से मिलान कराने तथा उनकी चेकिंग, ऑयलिंग और मरम्मत कराने के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि चुनाव में सही क्षमता वाले पुलिसकर्मियों को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त स्थान पर तैनात किया जाए। अर्धसैनिक बलों के ठहरने, भोजन, रूट चार्ट और एरिया डॉमिनेशन की योजना भी पहले से तैयार करने को कहा। इसके साथ ही थाना क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंस धारकों का भौतिक सत्यापन, वांछित और अपराधियों की सूची तैयार करने तथा यक्ष ऐप को अपडेट करने के निर्देश दिए। निर्वाचन के दौरान सक्रिय रहने वाली फ्लाइंग स्क्वाड टीम , स्टेटिक सर्विलांस टीम , वीडियो सर्विलांस टीम और वीडियो व्यू टीम के गठन और तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय बैरियर, इंटरसेप्टर बैरियर तथा क्लस्टर मोबाइल की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। नामांकन स्थलों, मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में जोन के सभी डीआईजी, एसएसपी, एसपी, चुनाव सेल प्रभारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर चुनाव से पहले सभी तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी।