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इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि 21 अक्टूबर से शुरू हुए फेफना खेल महोत्सव का क्लस्टर स्तरीय प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब विभिन्न क्लस्टरों के विजेता खिलाड़ी ग्रैंड फिनाले में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पहलों से खेल और फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है।खेल महोत्सव के दौरान प्रदेश स्तरीय बालिका वॉलीबाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश वॉलीबाल एसोसिएशन से संबद्ध इस प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स हॉस्टल अयोध्या, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के साथ वाराणसी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, लखनऊ और आजमगढ़ की टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान बलिया की टीम भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। इसका आयोजन 29 और 30 नवंबर को किया जाएगा।एथलेटिक्स से लेकर क्रिकेट और कबड्डी तक दिखेगा दम26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले ग्रैंड फाइनल में कई खेल प्रतियोगिताएं होंगी। एथलेटिक्स के तहत 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला प्रक्षेप प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल, कबड्डी, रस्साकशी और क्रॉस कंट्री जैसी प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, भरत राय, अंजनी राय, नंदलाल सिंह, सर्वानंद तिवारी, उमेश सिंह और जिला वॉलीबाल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।