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बताया कि वह लंबे समय से दौड़ प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हैं। वह एसएमजे स्पोर्ट्स गर्ल्स एकेडमी, फत्तेपुर (बलिया) में कोच मुकेश के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करती हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है। विज्ञापन



नेहा की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनका सपना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है। इसी लक्ष्य को लेकर वह लगातार अभ्यास और तैयारी कर रही हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र की अन्य बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। बताया कि वह लंबे समय से दौड़ प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हैं। वह एसएमजे स्पोर्ट्स गर्ल्स एकेडमी, फत्तेपुर (बलिया) में कोच मुकेश के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करती हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है।नेहा की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनका सपना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है। इसी लक्ष्य को लेकर वह लगातार अभ्यास और तैयारी कर रही हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र की अन्य बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।

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रसड़ा। प्रयागराज में 19 नवंबर को आयोजित 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन में बलिया की होनहार धाविका नेहा यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में पांचवां स्थान हासिल किया। 42.195 किलोमीटर की इस मैराथन में अपनी प्रतिभा और दमखम का परिचय देकर नेहा ने जनपद का गौरव बढ़ाया। रसड़ा निवासी नेहा ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि पर आयोजक मंडल की ओर से मेडल और 10 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया।