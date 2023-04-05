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सदर कोतवाली क्षेत्र के ओक्डेनगंज पुलिस चौकी के पास स्थित इस दुकान पर छापेमारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस टीम उसे रिमांड पर मध्य प्रदेश ले गई। आरोपी पर 16 लाख रुपये में चोरी के सोने के आभूषण खरीदने का आरोप है।सदर कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि भोपाल के चूनाभट्टी, शाहपुर और कोलार रोड थानों में चोरी के अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों की विवेचना कर रही तीनों थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने पहले से गिरफ्तार दो आरोपियों से पूछताछ की।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी का सोना बलिया के एक सराफा व्यवसायी को बेचा है। इसी निशानदेही पर भोपाल पुलिस की टीम बलिया पहुंची और दुकान की पहचान कर बीएल ज्वेलर्स पर दबिश दी।पुलिस ने दुकान मालिक अनिल वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें 16 लाख रुपये में चोरी का सोना खरीदने की बात सामने आने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।