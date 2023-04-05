Ballia News: चेतक प्रतियोगिता में विजेता को बुलेट, उपविजेता को बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
बलिया। ददरी मेला के नंदी ग्राम मैदान में होने वाली प्रसिद्ध चेतक प्रतियोगिता इस बार इनामों के कारण भी खास रहने वाली है। नगर पालिका परिषद ने प्रतियोगिता को भव्य बनाने के लिए विजेता घोड़े के मालिक को बुलेट, उपविजेता को बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले घोड़े के मालिक को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले यह प्रतियोगिता 27 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन मोकामा में 25 नवंबर को आयोजित विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में चेतक प्रतियोगिता के आयोजन को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर अब 29 नवंबर कर दी गई है।
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि चेतक प्रतियोगिता ददरी मेले का प्रमुख आकर्षण है। इसमें घोड़ों की सुंदरता, चाल और रफ्तार के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाता है।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के घोड़ा मालिक अपने बेहतरीन घोड़ों के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि ददरी मेले की चेतक प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष पहचान रखती है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार आकर्षक पुरस्कारों के कारण प्रतियोगिता को लेकर लोगों में और अधिक उत्साह रहने की उम्मीद है।
बैंकों के सहयोग नहीं करने पर नगर पालिका ने भेजा नोटिस-बलिया। ददरी मेले के आयोजन में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के प्रति नगर पालिका परिषद ने नाराजगी जताई है। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि मेले के आयोजन में सहयोग के लिए बैंकों से आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक की ओर से सार्थक पहल नहीं की गई। खासकर उन बैंकों से सहयोग की अपेक्षा थी, जहां नगर पालिका परिषद के खाते संचालित होते हैं। इसके बावजूद सहयोग नहीं मिलने पर संबंधित बैंकों को नोटिस भेजा गया है।
विज्ञापन
इसके अलावा नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले यह प्रतियोगिता 27 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन मोकामा में 25 नवंबर को आयोजित विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में चेतक प्रतियोगिता के आयोजन को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर अब 29 नवंबर कर दी गई है।
विज्ञापन
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि चेतक प्रतियोगिता ददरी मेले का प्रमुख आकर्षण है। इसमें घोड़ों की सुंदरता, चाल और रफ्तार के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाता है।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के घोड़ा मालिक अपने बेहतरीन घोड़ों के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि ददरी मेले की चेतक प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष पहचान रखती है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार आकर्षक पुरस्कारों के कारण प्रतियोगिता को लेकर लोगों में और अधिक उत्साह रहने की उम्मीद है।
बैंकों के सहयोग नहीं करने पर नगर पालिका ने भेजा नोटिस-बलिया। ददरी मेले के आयोजन में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के प्रति नगर पालिका परिषद ने नाराजगी जताई है। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि मेले के आयोजन में सहयोग के लिए बैंकों से आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक की ओर से सार्थक पहल नहीं की गई। खासकर उन बैंकों से सहयोग की अपेक्षा थी, जहां नगर पालिका परिषद के खाते संचालित होते हैं। इसके बावजूद सहयोग नहीं मिलने पर संबंधित बैंकों को नोटिस भेजा गया है।