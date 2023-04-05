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इसके अलावा नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले यह प्रतियोगिता 27 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन मोकामा में 25 नवंबर को आयोजित विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में चेतक प्रतियोगिता के आयोजन को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर अब 29 नवंबर कर दी गई है।नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि चेतक प्रतियोगिता ददरी मेले का प्रमुख आकर्षण है। इसमें घोड़ों की सुंदरता, चाल और रफ्तार के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाता है।प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के घोड़ा मालिक अपने बेहतरीन घोड़ों के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि ददरी मेले की चेतक प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष पहचान रखती है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार आकर्षक पुरस्कारों के कारण प्रतियोगिता को लेकर लोगों में और अधिक उत्साह रहने की उम्मीद है।बैंकों के सहयोग नहीं करने पर नगर पालिका ने भेजा नोटिस-बलिया। ददरी मेले के आयोजन में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के प्रति नगर पालिका परिषद ने नाराजगी जताई है। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि मेले के आयोजन में सहयोग के लिए बैंकों से आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक की ओर से सार्थक पहल नहीं की गई। खासकर उन बैंकों से सहयोग की अपेक्षा थी, जहां नगर पालिका परिषद के खाते संचालित होते हैं। इसके बावजूद सहयोग नहीं मिलने पर संबंधित बैंकों को नोटिस भेजा गया है।