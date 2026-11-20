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ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में करीब 10 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में कुल 1,682 मरीज उपचार के लिए पहुंचे।चिकित्सकों के मुताबिक ठंड के मौसम में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से रक्तचाप बढ़ सकता है। वहीं शारीरिक गतिविधियां कम होने और दिनचर्या में बदलाव के कारण ब्लड शुगर का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बीपी और डायबिटीज के मरीजों की लापरवाही दिल, दिमाग और किडनी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने से दिनभर ठंड का अहसास बना रहा। जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 1682 मरीजों में 10 फीसदी से अधिक सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहे।छोटे बच्चों में सर्दी-जुकाम के साथ निमोनिया और सीने में जकड़न की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। चिकित्सकों ने अभिभावकों को बच्चों को ठंड से बचाने और लक्षण बढ़ने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करने को कहा है।सीएमएस डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण गले में खराश, अस्थमा और बीपी-शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ी है।अस्पताल में जांच से लेकर सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों को मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की।