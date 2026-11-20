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कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी का अदम्य साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और कुशल कूटनीति भारतीय इतिहास में सदैव याद की जाएगी। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद लिए गए दृढ़ फैसले उनके मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के प्रमाण हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई।वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास, आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके ऐतिहासिक फैसलों और देश के प्रति समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर अशोक सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, राजेंद्र चौधरी, जैनेन्द्र पाण्डेय मिंटू, परशुराम राम, संतोष चौबे, आशुतोष यादव, अरुण श्रीवास्तव, राहुल चौबे, चिराग उपाध्याय, सुनील राम, अबुल फैज सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे।