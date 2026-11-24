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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज को 30 नवंबर तक ट्रायल के लिए खोलने की तैयारी है। पूरी परियोजना को जनवरी 2027 तक चालू करने का लक्ष्य है। इसके बावजूद निर्माणाधीन मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था में खामियां चिंता बढ़ा रही हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों को हेडलाइट के सहारे सफर करना पड़ता है। स्पीड लिमिट के संकेतक, कैमरों से निगरानी और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से नजर नहीं आती। ऐसे में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों का खतरा बढ़ा रही है।हादसे के बाद देर से पहुंचती है पुलिस, निगरानी पर भी सवालहालिया हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। स्थानीय चालक अंजनी राय के मुताबिक, हाईवा और ट्रैक्टर की टक्कर के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि निर्माणाधीन मार्ग पर नियमित निगरानी नहीं होने से दुर्घटना के बाद तत्काल मदद मिलने की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं है। कई बार राहगीरों की सूचना के बाद ही पुलिस को हादसों की जानकारी मिल पाती है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। सवाल यह है कि जब एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है तो इस पर भारी वाहनों की आवाजाही किस अनुमति और व्यवस्था के तहत हो रही है? निर्माण एजेंसी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। निर्माणाधीन मार्ग पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, गति नियंत्रण और दुर्घटना के बाद तत्काल सहायता की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? समय से एक्सप्रेसवे चालू करने की तैयारी के बीच सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त नहीं हुए तो हादसों का खतरा और बढ़ सकता है।ट्रायल से पहले जरूरी हैं सुरक्षा के पांच इंतजामनिर्माणाधीन मार्ग पर अनधिकृत डंपर, हाइवा और ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए।जगह-जगह स्पीड लिमिट बोर्ड और गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड रडार लगाए जाएं।अंधेरे वाले हिस्सों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रिफ्लेक्टर लगाए जाएं।सड़क पर पड़े पत्थर, गिट्टी और अन्य अवरोध तत्काल हटाए जाएं। सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग पर रोक लगे।नियमित पुलिस गश्त, सीसीटीवी निगरानी, एंबुलेंस और क्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।जुलाई 2026 में दुबहड़ के टेकार गांव के सामने निर्माणाधीन मार्ग पर खड़े डंपर से बाइक टकरा गई थी। हादसे में रामपुर टिटिही निवासी सतीश खरवार (18) की मौत हो गई। बताया गया कि दुर्घटना के बाद वह रातभर सड़क पर पड़ा रहा। समय पर मदद नहीं मिलने और अधिक खून बहने से उसकी जान चली गई।15 अक्तूबर 2026 को नरही क्षेत्र में भरौली गोलंबर से करीब 400 मीटर आगे सड़क पर रखे पत्थर से बाइक टकरा गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्थर पर दूर से दिखाई देने वाला रिफ्लेक्टिव स्टीकर नहीं लगा था और न ही उससे पहले कोई चेतावनी संकेतक लगाया गया था।22 नवंबर को फेफना थाना क्षेत्र के मुबारकपुर स्थित पशुपति बाबा स्थान के पास गिट्टी लदे तेज रफ्तार हाइवा ने टेंट का सामान लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में टेंट कारोबारी रामकुमार पांडेय (42) और मजदूर निर्मल वर्मा (40) की मौत हो गई, जबकि अमर चौधरी घायल हो गए। आरोप है कि पर्याप्त रोशनी और गति नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने के कारण हाइवा तेज रफ्तार में था।ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण एजेंसी ने अपने वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग खोला है। इसी की आड़ में अन्य भारी वाहन भी प्रवेश कर रहे हैं। निर्माण कंपनी से बात कर वाहनों के अनधिकृत प्रवेश वाले प्वाइंट बंद कराए जाएंगे।-संजय वर्मा, एएसपी दक्षिणी एवं यातायात नोडल अधिकारी