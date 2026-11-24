विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएमएस डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि मौसम बदलाव के कारण सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और अस्पताल में इनहेलर व जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बुजुर्गों व सांस रोगियों को सुबह-शाम ठंड में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने तथा धूल-धुएं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। साथ ही अस्थमा मरीजों को निर्धारित इनहेलर साथ रखने, नियमित दवाएं जारी रखने और सांस लेने में अधिक दिक्कत, सीने में दर्द या असामान्य घबराहट होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है।14 से 16 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमानआईएमडी के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने और सुबह कोहरा या धुंध छाने का पूर्वानुमान जताया है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंडी हवा और गिरता पारा अस्थमा, सीओपीडी और हृदय रोग से ग्रस्त मरीजों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। अस्थमा पीड़ितों को ठंडी हवा के संपर्क में आने पर सांस फूलने, खांसी और सीने में जकड़न की परेशानी बढ़ सकती है।मौसम के बदलाव में ऐसे रखें सेहत का ख्याल- सुबह और शाम ठंड से बचें, पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें।- बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीज सुबह की ठंडी हवा में टहलने से बचें।- सांस के मरीज अपना निर्धारित इनहेलर और दवाएं नियमित लेते रहें।- घर में धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाव रखें।- ठंडा पानी पीने से परहेज करें और पर्याप्त गुनगुना पानी लेते रहें।- पौष्टिक भोजन, फल और हरी सब्जियों को दिनचर्या में शामिल करें।- हृदय रोगी दवाओं में लापरवाही न करें और नियमित जांच कराते रहें।- सर्दी, खांसी या बुखार होने पर खुद से एंटीबायोटिक न लें।- सांस फूलने, सीने में दर्द या अत्यधिक घबराहट होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचें।