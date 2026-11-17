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जिला अस्पताल की ओपीडी में इलाज के लिए 1720 से अधिक मरीज पहुंचे। सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन, बाल रोग और हड्डी रोग विभाग में रही। इमरजेंसी में भी पेट दर्द, गैस, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत लेकर 123 मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाएं दीं। राहत मिलने पर 25 मरीजों को घर भेज दिया गया, जबकि गंभीर स्थिति वाले 98 मरीजों को भर्ती कर इलाज किया। त्योहार के बाद अस्पतालों में अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या से ओपीडी में भी काफी देर तक कतार लगी रही।चिकित्सकों के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ सुबह और रात की ठंड से सर्दी-खांसी की समस्या बढ़ी है। वहीं, प्रदूषण और धूल के संपर्क में आने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ने का खतरा रहता है। त्योहार के दौरान सर्दी-जुकाम होने पर कई लोग मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेकर सेवन कर रहे थे। बिना चिकित्सकीय सलाह दवा लेने वाले कुछ मरीजों को सीने में जकड़न और लगातार खांसी की शिकायत ज्यादा है। एक्सरे जांच रिपोर्ट में बीमारी की पहचान हो पा रही है। राहत मिलने पर दवाओं का नियमित सेवन करने की सलाह दी गई। चिकित्सकों का कहना है कि वायरल संक्रमण में हर बार एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। बिना सलाह एंटीबायोटिक लेने से भविष्य में दवाओं का असर कम होने यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है।सीएमएस ने डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि त्योहार बाद व मौसम के बदलाव से मरीज बढ़े हैं। अस्पताल में चिकित्सक अलर्ट पर है। दवाएं व खून जांच की सुविधा निशुल्क मौजूद है। ओपीडी में मरीजों का इलाज व सुझाव दिया जा रहा है।बिना सलाह एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है भारीसर्दी-जुकाम और खांसी होने पर मेडिकल स्टोर से सीधे एंटीबायोटिक खरीदकर खाना नुकसानदेह हो सकता है। अधिकांश वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती। बार-बार या गलत तरीके से इसके सेवन से बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर की सलाह और पर्चे को जरूरी है।