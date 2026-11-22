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इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने तीन बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि 39 बीएलओ का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।एसडीएम शरद चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। निर्धारित विशेष तिथि पर बूथों का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की गई।जांच में तीन बीएलओ अपने निर्धारित बूथों से अनुपस्थित मिले। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, 39 बूथों पर नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित बीएलओ का एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान में उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।