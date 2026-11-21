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इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों और शायरों ने वीर रस, हास्य, श्रृंगार, देशभक्ति और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेताजी के जीवन, संघर्ष और जनसेवा को समर्पित कविताओं ने कार्यक्रम को भावुक बना दिया। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का संचालन कवयित्री डॉ. सरिता शर्मा ने किया। उन्होंने ‘’मयखाना है, जाम-ए-जम नहीं है, यहां कोई किसी से कम नहीं है’’ काव्यांश के माध्यम से सभी कवियों का परिचय कराया। वहीं, प्रियांशु गजेंद्र ने ‘’फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते-जाते हैं’’ कविता के माध्यम से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया। शायर शाइस्ता सना ने ‘’दिल है पत्थर का सनम, तोड़ दिया जाता है, और ख्वाहिश नहीं होती है कुछ लिखने की, इश्क लिखकर कलम तोड़ दिया जाता है’’ सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी।चरण सिंह बशर ने ‘’चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया मोहब्बत के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है’’ सुनाया।जयपुर से आए कवि अशोक चारण , शंभू शिखर, सर्वेश अस्थाना, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे बरेली के शायर अकील नोमानी और ग्वालियर से आए मदन मोहन दानिश ने अपनी गजलों और शायरी से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। बादशाह प्रेमी ने अपनी भोजपुरी रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया।पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि नेताजी की जयंती को हम सभी त्योहार की तरह मनाते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ बिताए पलों और उनसे जुड़े संस्मरणों को साझा किया।जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी ने कवियों और शायरों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में घोसी सांसद राजीव राय, सांसद रमाशंकर विद्यार्थी, विधायक संग्राम सिंह यादव, जियाउद्दीन रिजवी, जयप्रकाश अंचल, सपा नेता मिठाई लाल भारती, व्यास जी गोंड, सीमा राजभर, सपा जिलाध्यक्ष सुनील मौर्य, रणजीत चौधरी आदि रहे।