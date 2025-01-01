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खाद मिलने की सूचना पर दोनों केंद्रों पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतार लग गई। सहकारी समिति के सचिव संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से करीब 600 बोरी डीएपी का वितरण किया गया। वहीं, 267 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई गई।उधर, इफको बाजार केंद्र पर भी 400 बोरी डीएपी का वितरण किया गया। केंद्र संचालक विवेक मिश्र ने बताया कि फिलहाल केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध है। थानाध्यक्ष लालमणि सरोज ने बताया कि सचिव द्वारा सुरक्षा की मांग पर शांति तरीके से वितरण के लिए पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। संवाद