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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को दोषी रामनारायण तिवारी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।हुसैनाबाद निवासी रामनारायण तिवारी के खिलाफ बांसडीह थाने में वर्ष 2018 में मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि नौ जुलाई 2018 की रात उसने एक नाबालिग को भांग की गोली खिलाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। एसपी डॉ. ईराज राजा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने रामनारायण तिवारी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद