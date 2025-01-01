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प्रतियोगिता में सीनियर बालक वर्ग के रोमांचक फाइनल में चितबड़ागांव की टीम ने बीवीपुर को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, जूनियर बालक वर्ग के फाइनल में गांधीनगर, चितबड़ागांव ने श्रृंगारपुर को 10 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।अन्य मुकाबलों में जूनियर बालक वर्ग की रस्साकशी में शक्तिपीठ ने श्रृंगारपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जबकि जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल में मर्चेंट इंटर कॉलेज की टीम ए ने टीम बी को पराजित कर खिताबी जीत दर्ज की। चितबड़ागांव क्लस्टर सहित सभी आठ क्लस्टरों के विजेता खिलाड़ी अब 26 से 30 नवंबर तक नरही में आयोजित होने वाले फेफना खेल महोत्सव के ग्रैंड फाइनल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।प्रतियोगिता के आयोजक एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार जताया। निर्णायक की भूमिका सच्चिदानंद राय, विनय राय, अनूप राय, अवनीश राय, संजय पांडेय, विकास सिंह, सचिन उपाध्याय, उपेंद्र कुमार, मृत्युंजय शर्मा, कृष्णा देवी, यशवंत राय और राजमंगल सिंह ने निभाई। इस मौके पर अध्यक्ष अमरजीत सिंह, सर्वानंद तिवारी, मुनीब राजभर आदि रहे।