विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएमएस डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को कुल 1592 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इनमें बाल रोग ओपीडी में करीब 319 बच्चे शामिल रहे। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों में सर्दी-खांसी के साथ सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी बढ़ रही है। कुछ बच्चे कोल्ड डायरिया और उल्टी-दस्त से भी पीड़ित हैं। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर सामान्य सर्दी-खांसी भी गंभीर रूप ले सकती है।फिजिशियन ओपीडी में भी 381 से ज्यादा पहुंचे मरीजफिजिशियन ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ है। यहां 381 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे। सुबह और शाम की ठंड के कारण हाई ब्लड प्रेशर, सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी समस्याओं से परेशान मरीज चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। कई मरीज सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। बच्चों में लगातार बुखार, तेज सांस चलने, सीने में धंसाव, दूध या भोजन नहीं लेने और अत्यधिक सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं देना नुकसानदायक हो सकता है।डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण बाल रोग ओपीडी में निमोनिया, पीलिया और सीने में जकड़न की शिकायत वाले बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में दवाएं और जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखने पर समय से उपचार कराने की अपील की।बरतें ये सावधानियां- बच्चों को सुबह-शाम ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं।- धूल-मिट्टी, धुएं और प्रदूषण से बच्चों को दूर रखें।- घर और आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें।- बच्चों को स्वच्छ पानी और ताजा पौष्टिक भोजन दें।- हाथ धोने की आदत डालें और संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें।- छोटे बच्चों को नियमित टीकाकरण कराएं।- सर्दी-खांसी या बुखार होने पर खुद से दवा न दें।- सांस तेज चलने, सीने में धंसाव या बच्चा सुस्त पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें।