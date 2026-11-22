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तबीयत बिगड़ने पर पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामे की सूचना पर सीओ आलोक गुप्ता और चार थानों की फोर्स पहुंच गई। एसपी ने तीनों सिपाहियों को निलंबित कर जांच जांच सीओ को सौंपी है।सीओ ने बताया कि लालगंज गांव में सुनील पासी और जवाहर पासी के परिवार के युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में जवाहर पासी ने चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद दो सिपाही मौके पर पहुंचे और छत्तीसगढ़ पुलिस में सिपाही सुशील पासी को चौकी ले आए। सिपाही ब्रजेश यादव, सूरज और प्रशांत पर सुशील पासी की पिटाई करने का आरोप लगा है।घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, सपा नेता अंगद मिश्र और बसपा नेता विनोद राम भी समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंच गए। सुरेंद्र सिंह आरोपी सिपाहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर सीओ बैरिया आलोक गुप्ता, दोकटी थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, बैरिया थानाध्यक्ष प्रशांत चौधरी रेवती थानाध्यक्ष अनिल सिंह और हल्दी थानाध्यक्ष पवन कुमार मौके पर पहुंचे और हालात नियंत्रित किए। सीओ आलोक गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।जिला अस्पताल के ट्राॅमा सेंटर के ईएमओ डॉ रजनीश कुमार ने बताया कि सुशील कुमार को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि चोटें कितनी गंभीर हैं।दोकटी थाने की लालगंज पुलिस चौकी पर मारपीट मामले में शिकायत मिली थी। पुलिसकर्मी पूछताछ के लिए सिपाही को चौकी पर लाए थे। प्रथमदृष्टया लापरवाही मिलने पर तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। सीओ बैरिया मामले की जांच कर रहे आरोप सही पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - डॉक्टर ईरज राजा, एसपी बलिया।दो पड़ोसी के बीच विवाद हुआ था। पुलिसकर्मी एक पक्ष के समर्थन में जिसका नाम नहीं है, उसको पकड़ कर पिटाई कर दी। पुलिस विभाग में कुछ लोग सरकार को बदनाम करने में लगे है जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा। डीआईजी व एएसपी से वार्ता हुई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। - सुरेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व विधायक बैरिया।