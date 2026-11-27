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प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स और कबड्डी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 100 मीटर सब जूनियर बालिका दौड़ में इशिका राजभर ने प्रथम, आकांक्षा चौरसिया ने द्वितीय और प्रियंका भारती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग में निकिता ने स्वर्ण, शशि गिरी ने रजत और रिया चौहान ने कांस्य पदक जीता।सब जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में चंदन कुमार प्रथम, आदित्य कुमार राजभर द्वितीय और पंकज कुमार तृतीय रहे। जूनियर बालक वर्ग में पंकज राजभर ने पहला, आयुष दुबे ने दूसरा और आशुतोष ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, सीनियर बालक वर्ग में अजय राम प्रथम, मनोज यादव द्वितीय और रूपेश तृतीय रहे।200 मीटर सब जूनियर बालक दौड़ में चंदन कुमार ने पहला, शुभम राजभर ने दूसरा और आदित्य राजभर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में पंकज राजभर प्रथम, पंचानंद द्वितीय और आशुतोष राजभर तृतीय रहे।कबड्डी प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जूनियर बालिका वर्ग के उद्घाटन मुकाबले में रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज बनरही ने आईडी वर्मा स्कूल गड़वार को रोमांचक मुकाबले में 34-29 से हराया। दूसरे मुकाबले में रतसड़ इंटर कॉलेज ने महर्षि अरविंद इंटर कॉलेज फेफना को 26-15 से पराजित किया। इसके बाद रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज ने रतसड़ इंटर कॉलेज को 27-23 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया।सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सात टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में चितबड़ागांव की टीम ने निहालपुर को 25-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया।प्रतियोगिताओं में पवन कुमार राय, शशि प्रकाश राय और सच्चिदानंद राय आदि ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी जवाहर लाल यादव, टुनटुन उपाध्याय, भरत राय और अंजनी राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजक एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संचालन जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय ने किया।