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घर में फंदे से लटकता मिला वृद्ध का शव

बलिया। शहर के आर्य समाज रोड स्थित एक मकान में रविवार को वृद्ध (65)का शव फंदे से लटकता मिला। मृतक की पहचान सुभाष गोंड के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में ले लिया। घटना को लेकर आसपास के लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, वृद्ध की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। नगर कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संवाद

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मनियर (बलिया)। नगर पंचायत मनियर के वार्ड नंबर 12 स्थित बड़ी मस्जिद के पास निवासी टेंट व्यवसायी परवेज राजू (28)की शनिवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। सीओ बांसडीह जय मिश्र ने बताया कि परिवार के मुताबिक परवेज शनिवार को अपने टेंट हाउस के गोदाम में सोने गया था। शाम करीब चार बजे जब परिजन उसे जगाने के लिए गोदाम पहुंचे तो उसमें कोई हलचल नहीं दिखी। इसके बाद परिजन उसे पीएचसी मनियर ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटी रही। युवक की मौत के मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इन्कार कर दिया। इसके बाद पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। संवाद