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सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा को निर्देश दिए कि घाट पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, महिलाओं को चेंजिंग व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग, बैनर समय से सुनिश्चित कराई जाए।उन्होंने कहा कि स्नानार्थियों के लिए जहां-जहां स्नान स्थल चिह्नित किए गए हैं, वहां विशेष रूप से साफ-सफाई और रोशनी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डीएण ने ददरी मेले का भी निरीक्षण किया।कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर, शिवरामपुर गंगा घाट संगम तट पर बालू में खड़ा पीपा आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं बगल में एक पीपा बालू में धंसा हुआ है। उसका एक चौथाई हिस्सा ऊपर पड़ा है।नगर पालिका परिषद की तरफ से उसे हटाने का प्रयास किया गया लेकिन वह हिल भी नहीं सका। ऐसे में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार ने बताया कि खड़े पीपे का आकर्षक रूप से सजाने की तैयारी है।