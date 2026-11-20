Ballia News: घाटों पर बैरिकेडिंग, नाव, चेंजिंग रूम और रोशनी की होगी व्यवस्था
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:33 PM IST
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बलिया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी तेज हो गई है। शहर से शिवपुरघाट तक जाने वाले मार्ग प्रशासन की तरफ खतरनाक स्थलों पर बैरिकेडिंग का कार्य तेज हो गया है। 23 व 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले स्नान पर्व को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को डीएम ज्ञानेंद्र सिंह एवं एसपी ईराज राजा ने शिवपुर घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा को निर्देश दिए कि घाट पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, महिलाओं को चेंजिंग व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग, बैनर समय से सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने कहा कि स्नानार्थियों के लिए जहां-जहां स्नान स्थल चिह्नित किए गए हैं, वहां विशेष रूप से साफ-सफाई और रोशनी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डीएण ने ददरी मेले का भी निरीक्षण किया।कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर, शिवरामपुर गंगा घाट संगम तट पर बालू में खड़ा पीपा आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं बगल में एक पीपा बालू में धंसा हुआ है। उसका एक चौथाई हिस्सा ऊपर पड़ा है।
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नगर पालिका परिषद की तरफ से उसे हटाने का प्रयास किया गया लेकिन वह हिल भी नहीं सका। ऐसे में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार ने बताया कि खड़े पीपे का आकर्षक रूप से सजाने की तैयारी है।
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सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा को निर्देश दिए कि घाट पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, महिलाओं को चेंजिंग व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग, बैनर समय से सुनिश्चित कराई जाए।
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उन्होंने कहा कि स्नानार्थियों के लिए जहां-जहां स्नान स्थल चिह्नित किए गए हैं, वहां विशेष रूप से साफ-सफाई और रोशनी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डीएण ने ददरी मेले का भी निरीक्षण किया।कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर, शिवरामपुर गंगा घाट संगम तट पर बालू में खड़ा पीपा आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं बगल में एक पीपा बालू में धंसा हुआ है। उसका एक चौथाई हिस्सा ऊपर पड़ा है।
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नगर पालिका परिषद की तरफ से उसे हटाने का प्रयास किया गया लेकिन वह हिल भी नहीं सका। ऐसे में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार ने बताया कि खड़े पीपे का आकर्षक रूप से सजाने की तैयारी है।