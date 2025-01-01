Ballia News: दिल्ली व कानपुर के घुंघरू-लॉकेट से सजते हैं पशु
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:52 AM IST
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बलिया। महर्षि भृगु की पावन धरती पर लगने वाला ऐतिहासिक ददरी मेला अपने आप में अनोखा है लेकिन इस मेले के नंदी ग्राम में लगने वाला गर्दभ मेला अपनी अलग तरीके से चलता है। चार साल बाद लगे इस मेले में अभी तक 250 से अधिक गधे आए हैं। इनके शृंगार के सामान की दुकानें भी लगी हैं।
मेले में पहले पूर्वांचल के जनपदों के अलावा नेपाल, बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम के कपड़े धोने वाली रजक बिरादरी के लोग शिरकत करते थे, लेकिन सूचनाओं के कमी से व्यापारी नहीं आ सके हैं। बांसडीहरोड के दुकानदार अमर नाथ पटवा ने बताया कि कानपुर व दिल्ली से पशुओं के शृंगार का सामान मंगाया जाता है। इनमें घुंघरू-लॉकेट समेत कई सामान होता है। अभी तक बिक्री सामान्य रही है। अगले साल अधिक पशुओं के आने की उम्मीद है।
शृंगार के समान
-- --कीमत
लगाम
-- -- -- -- 200 रुपये
घुँघरू
-- -- -- -- -- 40 रुपये
बेल्ट वाला घुँघरू
-- 400 रुपये
माला वाला घुँघरू
-- 200 रुपये
लाकेट
-- -- 300 से 500 रुपये
घंटी
---200 से 500 रुपये
काठी
-- -- -- --- 500 रुपये
पायदान
-- -- -- --- 250 रुपये
साइत
-- -- -- 500 --- 1000 रुपये
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मेले में पहले पूर्वांचल के जनपदों के अलावा नेपाल, बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम के कपड़े धोने वाली रजक बिरादरी के लोग शिरकत करते थे, लेकिन सूचनाओं के कमी से व्यापारी नहीं आ सके हैं। बांसडीहरोड के दुकानदार अमर नाथ पटवा ने बताया कि कानपुर व दिल्ली से पशुओं के शृंगार का सामान मंगाया जाता है। इनमें घुंघरू-लॉकेट समेत कई सामान होता है। अभी तक बिक्री सामान्य रही है। अगले साल अधिक पशुओं के आने की उम्मीद है।
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शृंगार के समान
लगाम
घुँघरू
बेल्ट वाला घुँघरू
माला वाला घुँघरू
लाकेट
घंटी
काठी
पायदान
साइत