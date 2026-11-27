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एक सप्ताह पूर्व डीएम ने शासन को जिले में खाद की कमी से अवगत कराया था, जिस पर शासन ने एक सप्ताह के भीतर उपलब्धता का आश्वासन दिया था। इसके बाद सहकारिता विभाग लगातार रैक की लोकेशन पर नजर बनाए हुए था। समितियों से धनराशि जमा कराने के साथ पहले से ही ट्रकों की व्यवस्था कर ली गई थी।समितियों पर खाद पहुंचते ही किसानों की आवाजाही शुरू हो गई। जीराबस्ती के किसान विनय कुमार तिवारी ने बताया कि वे एक सप्ताह से समिति के चक्कर लगा रहे थे, अब खाद मिलने से बोआई पूरी हो सकेगी। वहीं देवकली के किसान गोवर्धन राय ने कहा कि निजी दुकानों पर खाद महंगी मिल रही थी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। सरकारी दर पर खाद मिलने से प्रति बोरी करीब 500 रुपये की बचत होगी।जोत के अनुसार वितरण, आधार व खतौनी अनिवार्यकिसानों को खाद का वितरण जोत के आधार पर 2 से 4 बोरी तक किया जाएगा। वितरण ''पहले आओ, पहले पाओ'' के सिद्धांत पर होगा और इसके लिए किसानों को आधार कार्ड व खतौनी साथ लानी होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक समिति पर रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य किया गया है।जिले में रबी सीजन में खाद की स्थितिखाद के प्रकार-लक्ष्यउपलब्धता (एमटी में)डीएपी18750-13790एनपीके55666841यूरिया-4845042595डीएपी की रैक पहुंच गई है और सभी 168 समितियों पर खाद पहुंचा दी गई है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो दिन में दूसरी रैक भी आने की संभावना है। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा समितियों का निरीक्षण भी होगा।- देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारीजिले में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक और रैक मंगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके जल्द आने की संभावना है। सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि खेती की जोत के हिसाब से किसानों को खाद का वितरण सुचारु रूप से जारी रखा जाए।- एसएन मिश्र, एआर कोऑपरेटिवखाद-बीज केंद्रों पर रेट लिस्ट नहीं मिली तो होगी कार्रवाईबांसडीह। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिजीत तिवारी ''बबलू'' ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। कहा कि जिन खाद-बीज केंद्रों पर निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चस्पा नहीं है, उन्हें चिह्नित किया जाए। ऐसे केंद्रों की सूची तैयार कर कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाए, ताकि संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करने और बोआई के समय उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने की स्थिति पर निगरानी रखने का आह्वान किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जिला मंत्री अजीत सिंह, अनूप ओझा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र पाठक, राजेश सिंह, गोपाल गुप्ता, बंटी वर्मा और अनुज सिंह आदि रहे।