Ballia News: जलते सिलिंडर को घर से दूर फेंका, धमाके से उछला हिस्सा पड़ोसी के सिर में लगा, मौत

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माधोपुर गांव निवासी प्रताप चौरसिया ने बताया कि उनकी पत्नी मानसी मंगलवार शाम पांच किलो के सिलिंडर पर दूध गर्म कर रही थीं। इसी दौरान सिलिंडर के नॉब से आग की लपटें निकलने लगीं। प्रताप ने बोरा और चटाई डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह जान जोखिम में डालकर जलते सिलिंडर को उठाकर घर से बाहर ले गया और करीब 50 मीटर दूर फेंक दिया। इस दौरान उसका दाहिना हाथ बुरी तरह झुलस गया।उधर, प्रताप की बड़ी मां और पड़ोसी विजयलक्ष्मी (पत्नी दयाशंकर चौरसिया) जलते सिलिंडर से करीब 50 मीटर दूर खड़ी होकर लोगों को सावधान कर रही थीं। कुछ मिनट बाद अचानक सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट के कारण उसका अगला हिस्सा तेजी से उछलकर विजयलक्ष्मी के सिर में जा लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ीं। आसपास के लोग आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के पति कोलकाता में निजी नौकरी करते हैं। उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। विजयलक्ष्मी की छह बेटियां हैं, जिनमें पांच की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी अन्नू अविवाहित है और मां के साथ रहती थी।बिना प्रमाणित कंपनी का था सिलिंडरथानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिस पांच किलो के सिलिंडर में विस्फोट हुआ, वह किसी अधिकृत कंपनी या नियामक संस्था से संचालित अथवा प्रमाणित नहीं था।