Ballia News: 55 एकड़ धान की फसल बर्बाद, विशेष टीम गठित कर सर्वे कराने की मांग

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शनिवार को गोविंदपुर दुगौली की ग्राम प्रधान फूलमती देवी, प्रधान प्रतिनिधि शक्ति सिंह, ससना बहादुरपुर के ग्राम प्रधान बलदेव यादव, प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर यादव बाउल और समाजसेवी शाहिद समाजवादी ने एसडीएम शरद चौधरी को लिखित ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में मांग की गई कि प्रशासन लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की विशेष टीम गठित कर प्रभावित गांवों में तत्काल भेजे और प्रत्येक प्रभावित किसान के खेत तक पहुंचकर धान की फसल के नुकसान का स्थलीय निरीक्षण करे। प्रधान प्रतिनिधि शक्ति सिंह ने दावा किया कि अकेले गोविंदपुर दुगौली गांव में करीब 30 एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई है, जिससे लगभग 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। वहीं, समाजसेवी शाहिद समाजवाद ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार उनके गांव में करीब 25 एकड़ धान की फसल चक्रवात और भारी बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। इन दोनों गांवों में ही करीब 55 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात सामने आई है।प्रधानों और समाजसेवियों ने प्रशासन से मांग की कि सर्वे की कार्रवाई में देरी न की जाए, क्योंकि फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खेती पर निर्भर परिवारों के लिए यह नुकसान बेहद गंभीर है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर त्वरित पहल कर प्रभावित किसानों को समय से मुआवजा दिलाना जरूरी है। उन्होंने एसडीएम से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराने की अपील की।फसल के साथ मकानों और संपत्तियों के नुकसान का भी हो आकलनज्ञापन में मांग की गई कि सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार जल्द मुआवजा और आपदा राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही बारिश और चक्रवात से मकानों तथा अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आकलन कर पीड़ित परिवारों को राहत दी जाए।धान की बर्बाद फसल का तत्काल मुआवजा दे सरकार : रिजवीसिकंदरपुर। बेमौसम बारिश और अर्नव तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सरकार प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे और राजस्व विभाग की टीम से फसलों की क्षति का सर्वे कराए। यह मांग पूर्व मंत्री एवं सिकंदरपुर विधायक मो. जियाउद्दीन रिजवी ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की।विधायक ने कहा कि रबी की बोआई का समय भी आ गया है। किसान पहले से ही डीएपी खाद की किल्लत से परेशान हैं। तूफान और बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने जिले की सभी साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की,रिजवी ने पिछले वर्ष अक्तूबर के अंतिम दिनों में आए तूफान का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली।