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प्रभारी नोडल अधिकारी एवं सीडीओ आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य और उनके सर्वांगीण विकास में बड़ी बाधा है। इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। बाल विवाह की किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर चुप रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं से जागरूकता फैलाने और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन ने बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की जेंडर स्पेशलिस्ट निकिता सिंह और पूनम राजभर, वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर प्रिया सिंह, नीलम शुक्ला और हर्षवर्धन आदि रहे।कार्यक्रम का खास आकर्षण वे साहसी बालिकाएं रहीं, जिन्होंने अपने बाल विवाह का विरोध कर उसे रुकवाया था। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह जागरूकता और साहस के बल पर उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अनुभवों की सराहना करते हुए अन्य छात्र-छात्राओं को भी बाल विवाह के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित किया गया।