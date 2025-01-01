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कहीं हाईवे पर सैकड़ों बाइकें खड़ी नजर आती हैं, तो कहीं ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने आधी सड़क को सवारी बैठाने का अड्डा बना लिया है।रेलवे स्टेशन से लेकर चित्तूपांडेय चौराहा और रोडवेज तिराहे तक यही हाल है। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण और पार्किंग की व्यवस्था न होने से वाहनों की गति धीमी पड़ रही है, वहीं स्कूली बसों व अन्य बड़े वाहनों के निकलते ही जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।इससे मरीजों से लेकर आम राहगीरों तक को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यातायात पुलिस हर माह सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ 300 से अधिक चालान काट रही है, इसके बावजूद मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है।स्टेशन-मालगोदाम रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सामने एनएच-31 पर सुबह से शाम तक 300 से अधिक बाइकें खड़ी रहती हैं। दुकानदारों ने परिसर के भीतर मौजूद खाली जगह को भी स्टोर के रूप में इस्तेमाल कर रखा है, जिसके चलते ग्राहकों के वाहन सड़क पर ही खड़े होते हैं। इससे हाईवे की चौड़ाई कम हो जाती है और दिनभर जाम रहता है। वहीं, रेलवे स्टेशन के दोनों ओर ई-रिक्शा और ऑटो चालक भी आधी सड़क घेरकर सवारियां बैठाते हैं।चित्तूपांडेय चौराहे पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से आवागमन बाधित हो रहा है। हाईवे के दोनों किनारों पर वाहन खड़े कर सवारियां बैठाने और उतारने से सड़क संकरी हो जाती है। ऊपर से स्कूली बसों के शहर में प्रवेश करते ही जाम के हालात बन जाते हैं। उचित पार्किंग व्यवस्था के अभाव और पटरियों पर अतिक्रमण के कारण चालक जहां जगह पाते हैं, वहीं वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे दिन में कई बार जाम लग जाता है।रेलवे स्टेशन के सामने और मालगोदाम के बाहर एनएच-31 पर ई-रिक्शा व ऑटो चालक मनमाने तरीके से वाहन खड़े कर सवारियों का इंतजार करते हैं। पीआरडी जवानों की मौजूदगी के बावजूद सड़क पर वाहन खड़े करने का सिलसिला जारी है और भीड़ बढ़ते ही वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के सामने सड़क की पटरियों पर ठेले व दुकानों के अतिक्रमण से भी वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।रोडवेज तिराहे पर बसों के ठहराव और गड़वार व सिकंदरपुर की ओर जाने वाले ऑटो चालकों द्वारा सड़क पर सवारी बैठाने से जाम लगता है। दोनों ओर से चारपहिया वाहनों के आने पर रास्ता पूरी तरह रुक जाता है। साथ ही फल और नाश्ते की दुकानों ने सड़क की पटरी पर तीन से चार फुट तक कब्जा कर रखा है। इससे यहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जिससे दिनभर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहती है।शहर या कस्बे में कॉम्प्लेक्स अथवा बड़े प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था होने के बावजूद यदि सड़क पर वाहन खड़े पाए गए, तो वाहन स्वामी के साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जाम वाले स्थानों पर यातायात पुलिस और पीआरडी जवानों की तैनाती कर यातायात सुचारु रखने का प्रयास किया जा रहा है तथा जल्द ही अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।- मंजरी राव, सीओ यातायात व पुलिस लाइन।