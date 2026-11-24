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ईशान शंकर रामनगर के एक निजी विद्यालय में कक्षा पांच के छात्र हैं। पढ़ाई के साथ वह निशानेबाजी में भी अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। उनकी चचेरी बहन रितु राय चीन के शंघाई शहर में लॉन टेनिस की मुख्य प्रशिक्षक हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ईशान ने निशानेबाजी को कॅरिअर का लक्ष्य बनाया।फिलहाल वह वाराणसी के लंका में कोच संतोष कुमार की देखरेख में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं।ईशान अब तक अयोध्या, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और वाराणसी में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।सांसद खेल प्रतियोगिता में वाराणसी में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया है। इस कामयाबी से उनका हौसला और मजबूत हुआ है तथा अब उनकी नजर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने पर है।