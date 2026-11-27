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लबेदी, लहड़ौरा गांव निवासी संतोष कुमार (41) अपने बेटे हरिओम (25) के साथ बृहस्पतिवार सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली से मोरंग लेने चिलवरिया आ रहे थे। रास्ते में इमलिया मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके नीचे दबकर संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा हरिओम घायल हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया। देहात कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।उधर, हुजूरपुर के भेड़ियारी गांव निवासी रामधीरी (16) बृहस्पतिवार दोपहर अपने भाई के साथ प्रेमीदास कुट्टी में कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।हादसे में रामधीरी गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरा बाइक सवार मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी चिरैयाटांड़ पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने रामधीरी को मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। थाना प्रभारी विपिन प्रकाश सिंह ने बताया कि इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।