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तेजवापुर निवासी जगन्नाथ के मुताबिक, उनके भाई सियाराम को सांस लेने में परेशानी होने पर चार दिन पहले बंजारी मोड़ स्थित सिल्वर लाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में 10 हजार रुपये में इलाज करने की बात कही गई थी, लेकिन चार दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने 92 हजार रुपये का बिल थमा दिया। इतनी बड़ी रकम का बिल देखकर परिजनों ने मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग की। विज्ञापन



आरोप है कि अस्पताल संचालक ने बकाया रकम जमा किए बिना मरीज को ले जाने से मना कर दिया। इसको लेकर परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच कहासुनी हुई। बाद में परिजनों को मरीज को ले जाने दिया गया। पीड़ित के भाई ने इस मामले में डीएम और सीएमओ को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। विशेष टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तेजवापुर निवासी जगन्नाथ के मुताबिक, उनके भाई सियाराम को सांस लेने में परेशानी होने पर चार दिन पहले बंजारी मोड़ स्थित सिल्वर लाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में 10 हजार रुपये में इलाज करने की बात कही गई थी, लेकिन चार दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने 92 हजार रुपये का बिल थमा दिया। इतनी बड़ी रकम का बिल देखकर परिजनों ने मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग की।आरोप है कि अस्पताल संचालक ने बकाया रकम जमा किए बिना मरीज को ले जाने से मना कर दिया। इसको लेकर परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच कहासुनी हुई। बाद में परिजनों को मरीज को ले जाने दिया गया। पीड़ित के भाई ने इस मामले में डीएम और सीएमओ को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। विशेष टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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बहराइच। सांस लेने में तकलीफ होने पर इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे मरीज के परिजनों को चार दिन बाद 92 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बिल का भुगतान नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज करने से रोक दिया। इसको लेकर शुक्रवार रात अस्पताल कर्मियों और परिजनों के बीच कहासुनी भी हुई। मामला बढ़ने पर अस्पताल कर्मियों ने मरीज को ले जाने दिया। पीड़ित के भाई ने डीएम और सीएमओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।