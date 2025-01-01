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रिसिया के शहनेवाजपुर निवासी रामबदन चौहान ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी सीमा चौहान (24) का विवाह पेटरहा निवासी पदम के साथ किया था। विवाह के समय उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी को जेवर, कपड़े व नकदी समेत अन्य सामान भी दिया था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद से उनके दामाद समेत अन्य ससुरालीजन उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे।रामबदन ने बताया कि बृहस्पतिवार की दोपहर पेटरहा के कुछ ग्रामीणों ने फोन कर बेटी की मौत होने की सूचना दी। जब वह वहां पहुंचे तो उनकी बेटी का शव कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के भी निशान थे। इसके साथ ही उनकी बेटी के शव से कान, नाक व गले से सोने के जेवर भी गायब थे। उन्होंने घटना की सूचना थाने में दी।पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। मृतका के पति को भी वहां बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन वह घटना के संबंध में कोई भी जानकारी देने से बचता रहा। थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि रामबदन की तहरीर पर मृतका के पति पदम, भाभी संजू व लालवचन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।