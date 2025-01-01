Bahraich News: ग्रामीण की जान लेने वाली मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद, लोगों ने ली राहत की सांस
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 28 Nov 2026 12:27 AM IST
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बिछिया। सुजौली रेंज में ग्रामीण जयराम की जान लेने वाली मादा तेंदुआ शुक्रवार सुबह वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। सुबह करीब 5:15 बजे तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित रेंज कार्यालय ले गई। स्वास्थ्य परीक्षण में तेंदुआ स्वस्थ मिली है। अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने का स्थान तय किया जाएगा।
कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की सुजौली रेंज के ओरीपुरवा चफरिया निवासी जयराम (42) नहर की पटरी के पास कुटिया बनाकर रहते थे। बुधवार सुबह कुटिया में सोते समय तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। बाद में उनका अधखाया शव कुटिया से दूर जंगल की झाड़ियों में मिला था। ग्रामीणों के मुताबिक, मादा तेंदुआ पहले भी शावकों के साथ कई बार दिखाई दी थी। उसने मवेशियों पर भी हमला किया था।
घटना के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजरा लगाया था। शुक्रवार सुबह मादा तेंदुआ उसमें फंस गई। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़ी गई तेंदुआ मादा है। उसे सुरक्षित रेंज कार्यालय पहुंचाया गया है।
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डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह स्वस्थ मिली। उसकी उम्र करीब सात वर्ष है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने के स्थान का निर्णय लिया जाएगा।
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कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की सुजौली रेंज के ओरीपुरवा चफरिया निवासी जयराम (42) नहर की पटरी के पास कुटिया बनाकर रहते थे। बुधवार सुबह कुटिया में सोते समय तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। बाद में उनका अधखाया शव कुटिया से दूर जंगल की झाड़ियों में मिला था। ग्रामीणों के मुताबिक, मादा तेंदुआ पहले भी शावकों के साथ कई बार दिखाई दी थी। उसने मवेशियों पर भी हमला किया था।
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घटना के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजरा लगाया था। शुक्रवार सुबह मादा तेंदुआ उसमें फंस गई। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़ी गई तेंदुआ मादा है। उसे सुरक्षित रेंज कार्यालय पहुंचाया गया है।
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डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह स्वस्थ मिली। उसकी उम्र करीब सात वर्ष है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने के स्थान का निर्णय लिया जाएगा।