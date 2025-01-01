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केवलपुर बड़का गांव निवासी ललित कुमार चौरसिया ने बताया कि उनके चचेरे भाई गया प्रसाद (58) और उनकी पत्नी बितानी (55), पौत्र रोहित (20) के साथ बाइक से रायपुर जा रहे थे। सोमवार शाम करीब चार बजे भवानीपुर महजिदिया मोड़ के पास सामने से ईंट लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली आ गई।रोहित बाइक किनारे कर पाते, इससे पहले ही तीनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे में गया प्रसाद और बितानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में लेकर घायल रोहित को सीएचसी भेजा। एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।सिर में चोट लगने से गई जानप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक पर तीन लोग सवार थे। दोनों मृतकों के सिर में गंभीर चोट आई थी, अधिक रक्तस्राव हुआ था। आशंका है कि इसी कारण उनकी मौत हुई। मामले की जांच की जा रही है।