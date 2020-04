{"_id":"5e91defa8ebc3e78c00d10b4","slug":"17-foreigners-of-tabligi-jamaat-including-maulana-sent-to-21-bahraich-news-lko5173111200","type":"story","status":"publish","title_hn":"17 foreigners of Tabligi Jamaat, including Maulana, sent to 21","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Updated Sat, 11 Apr 2020 08:45 PM IST

बहराइच। तब्लीगी जमात के लिए विदेश से आए मौलाना समेत 21 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद इन सभी को पुलिस ने रिमांड पर लेते हुए जेल भेज दिया। जेल में उनके रहने की अलग से व्यवस्था की गई है।

तब्लीगी जमात के लिए बहराइच में थाईलैंड से सात और इंडोनेशिया से 10 मौलाना आए थे। इसमें थाईलैंड के सात मौलाना ताज मस्जिद में मिले थे, जबकि इंडोनेशिया के 10 मौलाना बशीरगंज की कुरैश मस्जिद में थे। इनके साथ एक मुंबई और एक महाराष्ट्र का मौलाना था। वहीं इन दो मस्जिदों के मुतवल्ली भी थे। इन सभी के खिलाफ नगर कोतवाली में वैश्विक महामारी व पासपोर्ट अधिनियम का केस दर्ज किया गया था।

सभी 21 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटीन कर रखा था। इसकी समय सीमा शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को रिमांड पर लेने की कार्रवाई की। रिमांड पेशी के बाद पुलिस ने सभी 21 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि सभी 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जेल अधीक्षक एएन त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी को अलग बैरक में रखने की व्यवस्था की गई है।