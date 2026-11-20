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सभासद भवीचंद, मोंटी चौहान, राजीव ठेकेदार, सर्राफ गोपाल वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले यमुना मार्ग की सड़क उखाड़कर नई पेयजल लाइन डाली गई थी। आरोप लगाया कि काम करने वाले ठेकेदार की तरफ से लापरवाही बरती गई। इसकी वजह से यहां पानी का रिसाव हो रहा है। यहां पर सड़क भी नीचे बैठ गई है और महेश शर्मा का मकान भी धंस गया है। उनके मकान के बाहर लगा लोहे का पिलर भी छत से चार से पांच इंच नीचे धंस गया है।मकान के धंसने का पता चलने पर महेश शर्मा के अलावा पड़ोसी भी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे में कभी भी वहां पर हादसा हो सकता है। आरोप लगाया कि सूचना देने के कई घंटे बाद जल निगम के अधिकारी वहां आए। लोगों ने उनका घेराव कर काफी देर तक हंगामा किया। आरोप है कि चार साल पहले भी इस तरह से वहां पानी का रिसाव होने से आठ मकान धंस गए थे।-दो घंटे तक नहीं होने दी खोदाईमकान धंसने की सूचना पर आए जल निगम के अफसरों ने सड़क की खोदाई कराकर लीकेज की जांच कराने की बात कही लेकिन लोगों ने हंगामा करते हुए ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए काम नहीं करने दिया। करीब दो घंटे तक वहां हंगामा चलता रहा। बाद में अफसरों के समझाने पर शांत हुए और फिर खोदाई कराकर लीकेज ठीक कराया गया।-आधे शहर में पेयजल की किल्लत रहीपानी का रिसाव होने से मकान धंसने की सूचना पर नगर पालिका के अफसरों ने बृहस्पतिवार सुबह पेयजल आपूर्ति बंद कर दी। इसकी वजह से यमुना रोड, ठाकुरद्वारा मोहल्ला, भवन विहार कॉलोनी, सिसाना रोड, कश्यप कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी समेत अन्य जगहों पर पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ा। कॉलोनियों में सरकारी हैंडपंपों और पड़ोसियों के सबमर्सिबल से पानी भरकर लाना पड़ा।-यमुना रोड पर पानी का रिसाव होने से सड़क भी नीचे बैठ गई है, उनके पड़ोसी का मकान कभी भी गिर सकता है। बराबर में मकान होने के कारण उनके साथ भी हादसा हो सकता है। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाए। -गोपाल वर्मा-पानी की आपूर्ति ठप रहने से परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी हैंडपंपों से पानी भरकर लाना पड़ा। जल्द ही पेयजल आपूर्ति शुरू कराकर समस्या का समाधान कराया जाए। -मेमकला।वर्जन-ठाकुरद्वारा मोहल्ले में जाकर दिखवाया गया। वहां पर पाइपलाइन सड़क में मकान से दूसरी तरफ दबी हुई है, जो तीन फीट की गहराई में दबाई गई। वहां पर लीकेज ठीक करा दिया गया। मकान काफी पुराना होने के कारण धंसा है, न कि पानी के रिसाव से। पानी रिसाव होने से मकान धंसने के आरोप पूरी तरह गलत हैं।-भूपेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, जल निगम शहरी