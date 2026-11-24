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प्रतिदिन विद्यालय आते और जाते समय बच्चे सड़क पार करते हैं, लेकिन इन विद्यालयों के पास से जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर गायब हैं। ऐसे में हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। जिम्मेदार इसे लेकर बेपरवाह बने हुए हैं।जिले के रानी की सराय, बिलरियागंज, बूढ़नपुर, अतरौलिया, फरिहा, निजामाबाद, सरायमीर, तहबरपुर आदि जगहों पर परिषदीय विद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों का संचालन सड़कों के किनारे होता है। सुबह स्कूल खुलने के समय बच्चे सड़क पार कर इन विद्यालयों में पहुंचते हैं।सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन विद्यालयों के आसपास न तो जेब्रा क्रॉसिंग है और न ही स्पीड ब्रेकर हैं। जबकि इन मार्गों पर काफी तेज रफ्तार से वाहन गुजरते हैं। जिम्मेदारों द्वारा यातायात माह का संचालन किया जाता है, लेकिन यह गोष्ठियों और रैलियों तक सिमट कर रह जाता है।उनके द्वारा स्कूलों के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते हैं। इसका परिणाम है कि हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। विद्यालय आते समय तो नहीं, लेकिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद शिक्षक बच्चों को सड़क पार कराते हैं।बिलरियागंज: विकासखंड का प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर सड़क के किनारे स्थित है। यहां सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर कोई इंतजाम नहीं है। छुट्टी होने के बाद शिक्षक ही बच्चों को सड़क पार कराते हैं।इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर गोरिया, कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज, प्राथमिक विद्यालय शहाबुद्दीनपुर, प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर, प्राथमिक विद्यालय पटवध कौतुक, प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर सियरहा समेत कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी होती है।रानी की सराय : कंपोजिट विद्यालय रोवां के सामने सड़क पर सुरक्षा संबंधी कोई निशान या पट्टी नहीं बनाई गई है। इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। ब्लॉक क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कोटवा की प्रधानाध्यापिका जाकिया परवीन ने बताया कि विद्यालय में प्रतिदिन 20 से 25 विद्यार्थियों की उपस्थिति रहती है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विद्यालयों के सामने स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और चेतावनी संकेतक लगवाने की मांग की है।तहबरपुर : विकासखंड के सोफीपुर मंझारी मुख्य मार्ग पर स्थित राम रतन स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्यारेपुर चंदाभारी के पास सड़क पर सफेद पट्टी, जेब्रा क्रॉसिंग व ब्रेकर नहीं लगे हैं, जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के शिक्षक अशोक यादव और अखिलेश प्रजापति ने बताया कि छुट्टी के बाद जब बच्चे निकलते हैं तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए वे लोग बच्चों को सड़क पार करने में सहायता करते हैं।अतरौलिया : क्षेत्र में पड़ताल के दौरान प्राथमिक विद्यालय छितौनी और पटेल इंटर कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिली। प्राथमिक विद्यालय छितौनी में तो शिक्षक खुद सड़क पर खड़े होकर वाहनों को रोकते हैं और बच्चों को सड़क पार कराते हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के किसी भी विद्यालय के सामने पैदल पार पथ की व्यवस्था नहीं है।अंबारी : फूलपुर तहसील के अंबारी से बिलारमऊ तक शाहगंज-बलिया मार्ग पर स्थित एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े स्कूल और कॉलेजों के सामने सड़क सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं। सड़क पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी स्कूल के सामने जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। सड़क पर बनी सफेद पट्टी भी मिट चुकी है। ऐसे में स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बनी हुई है।ठेकमा : क्षेत्र में सड़क किनारे और आसपास संचालित कई शिक्षण संस्थानों के लिए सड़क पर दिशा-सूचक या चेतावनी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। जनता इंटर कॉलेज ठेकमा बिजौली, सुशीला राय महिला महाविद्यालय, बद्रीनाथ इंटर कॉलेज बौवापार और एमके राजदीप आदर्श इंटर कॉलेज भगवानपुर सहित कई शिक्षण संस्थान सड़क से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। विद्यालयों के सामने सड़क विभाग की ओर से न तो विद्यालय होने का संकेतक लगाया गया है और न ही वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।00उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को उनके हाल पर छोड़ाबूढ़नपुर। तहसील क्षेत्र के कोयलसा विकासखंड अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय कबीरुद्दीनपुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव मुबारकपुर सहित सड़क किनारे स्थित कई विद्यालयों की पड़ताल की गई। कंपोजिट विद्यालय कबीरुद्दीनपुर में छुट्टी के समय शिक्षक स्वयं सड़क पर उतरकर बच्चों को सड़क पार कराते नजर आए। शिक्षक वाहनों की आवाजाही पर नजर रखते हुए बच्चों को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव मुबारकपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई। छुट्टी के समय कोई शिक्षक बच्चों को सड़क पार कराता नजर नहीं आया। संवाद00इस साल हो चुकी हैं दो घटनाएं11 नवंबर 2026 को रानी की सराय थाना क्षेत्र के दिलौरी गांव निवासी 18 वर्षीय छात्रा आंचल गौड़ की बुधवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह कोचिंग पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान रोवां बाजार में आरा मशीन के सामने तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वास्थ्य केंद्र से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।14 अक्तूबर 2026 को मुबारकपुर क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में बुधवार सुबह साढ़े सात बजे स्कूल जा रही छात्रा तहजीब (16) की ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। उसका चचेरा भाई रेयाज (15) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया।00बोले लोगछुट्टी के समय शिक्षक स्वयं बच्चों को सड़क पार कराने में मदद करते हैं। लेकिन, विद्यालयों के सामने सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। -अशोक यादव, शिक्षक।छुट्टी के समय शिक्षक बच्चों को सड़क पार करा देते हैं, लेकिन विद्यालय आते समय बच्चे खुद से आते हैं। इससे हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। -राजेश कुमार सिंह, निजामाबाद।विद्यालयों के पास कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी है। सड़कों पर तेजी से फर्राटा भरते वाहनों से हमेशा दुर्घटना का डर रहता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। -बृजेश कुमार यादव, असनी।जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वे विद्यालयों के पास कम से कम स्पीड ब्रेकर बनवाएं, ताकि विद्यालयों के पास से लोग धीरे-धीरे गुजरें और दुर्घटना का खतरा कम हो। -विष्णु देव पटवा, रानी की सराय।00 वर्जनशासन का शासनादेश है कि जहां पर विद्यालय हैं, वहां विद्यालय प्रबंधन खुद ह्यूमन चेन बनाकर बच्चों को सड़क पार कराए। अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग बना दें तो इससे दुर्घटना नहीं रुकेगी। वैसे मैं दिखवाता हूं, जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, वहां बनवाई जाएगी। -विशाल पांडेय, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी।