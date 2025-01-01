Azamgarh News: लोहे की रॉड से पीटकर युवक की हत्या, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत सात पर प्राथमिकी

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गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अरविंद कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेशचंद समेत छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।बिजरवां गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि उनका एक मकान आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास है। वहां वह अपने भाइयों मुकेश और शैलेष के साथ देर शाम तक बैठते थे।सोमवार रात करीब नौ बजे उनका भाई मुकेश बाइक से घर के लिए निकला। कुछ देर बाद अरविंद अपने छोटे भाई शैलेष के साथ दूसरी बाइक से पीछे चल दिए। आरोप है कि गांव के रास्ते के पास अंडरपास से करीब 300 मीटर पश्चिम पहले से घात लगाकर बैठे रवि सिंह, सोनू सिंह, हैप्पी सिंह, राजेश यादव और सुभाष यादव ने मुकेश को घेर लिया।इसके बाद लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। अरविंद ने बाइक की रोशनी में हमलावरों को पहचान लिया। शोर मचाते हुए वह भाई को बचाने के लिए आगे बढ़े तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।अरविंद ने छोटे भाई शैलेष के जरिए घर पर सूचना भिजवाई। इसके बाद पहुंचे परिजन घायल मुकेश को जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर में अरविंद ने जमीन संबंधी पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी रमेशचंद यादव और कुछ अन्य लोगों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।पुलिस ने रवि सिंह, सोनू सिंह, हैप्पी सिंह, राजेश यादव, सुभाष यादव और रमेशचंद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि पीड़ित अरविंद की तरफ से तहरीर मिली थी। तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है।