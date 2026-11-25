Azamgarh News: पारिवारिक विवाद में युवक ने फंदा लगाकर दी जान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:51 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:51 AM IST
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रानी की सराय थाना क्षेत्र के अनौरा गांव में सोमवार की देर रात पारिवारिक विवाद के अजीत कुमार(23) ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार की भोर में करीब तीन बजे मां ने बेटे को फंदे से लटका देखा। शोर मचाने पर लोग पहुंचे।
सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजीत स्व. रामसमुझ कुमार का पुत्र था और इंटर का छात्र था। अजीत अपने तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अजीत रात में अपने कमरे में चला गया था। देर रात उसने कमरे में फंदा लगा लिया।
घटना की सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और शव को नीचे उतरवाया। रानी की सराय थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजीत स्व. रामसमुझ कुमार का पुत्र था और इंटर का छात्र था। अजीत अपने तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अजीत रात में अपने कमरे में चला गया था। देर रात उसने कमरे में फंदा लगा लिया।
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घटना की सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और शव को नीचे उतरवाया। रानी की सराय थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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