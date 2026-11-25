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सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजीत स्व. रामसमुझ कुमार का पुत्र था और इंटर का छात्र था। अजीत अपने तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अजीत रात में अपने कमरे में चला गया था। देर रात उसने कमरे में फंदा लगा लिया।घटना की सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और शव को नीचे उतरवाया। रानी की सराय थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।