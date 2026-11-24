विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंडल अध्यक्ष शोभित खंडेलिया के अनुसार, इस वर्ष बाबा का भव्य दरबार मुख्य आकर्षण रहा। इसे कोलकाता से आए कलाकार अजीत माली की टीम ने सजाया था। दरबार को काजू-बादाम, जूट, सुगंधित फूलों, इत्र और सतरंगी रोशनी से सजाया गया।खाटू श्याम के दरबार में भगवान गणेश, शिवजी, सालासर बालाजी, राणीसती दादी, श्याम बहादुर और आलू सिंह भी विराजमान थे। भक्ति संध्या की शुरुआत 11 यजमानों द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से हुई। पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा।कोलकाता के भजन गायक अमोल-शुभम पराशर और धनबाद के कृष्णा अग्रवाल ने संकीर्तन में अपनी प्रस्तुति दी। भजनों के बीच इत्र और पुष्प वर्षा भी हुई। मध्यरात्रि में 11 किलो का केक काटकर श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया।महोत्सव में बाबा को चूरमा, खीर, पंचमेवा, फल और मिठाइयों सहित छप्पन भोग अर्पित किया गया। इसके बाद 51 दीयों से बाबा की भव्य महाआरती उतारी गई। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं में महाप्रसाद वितरित किया गया।इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल सहित अनेक श्याम प्रेमियों ने दरबार में हाजिरी लगाई। आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष शोभित खंडेलिया और उपाध्यक्ष कन्हैया डालमिया सहित कई श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा।