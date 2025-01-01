विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसानों को निजी संसाधनों से महंगे डीजल के सहारे खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है। समय से पानी नहीं मिला तो फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। इस समय अगैती फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन नहर में पानी नहीं होने से सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है।खुटवां चक खुटवां के किसान शोभनाथ ने कहा कि आलू की फसल को इस समय पानी की जरूरत है। नहर सूखी होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है। गौरा के किसान विनोद सिंह ने कहा कि अगैती फसलों की सिंचाई का समय निकलता जा रहा है। विभाग को जल्द पानी छोड़ना चाहिए।सरदारगंज के किसान रामाश्रय चौहान ने कहा कि डीजल लगातार महंगा हो रहा है। निजी पंपसेट से सिंचाई करने पर खेती की लागत बढ़ रही है। नहर में समय से पानी मिलता तो राहत मिलती। रहिला के किसान दीनानाथ ने कहा कि बरसीम सहित अन्य फसलों को सिंचाई की जरूरत है। रामजनम यादव ने कहा कि रबी की फसलों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। दो सप्ताह तक पानी नहीं आया तो फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों को किसानों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए।वहीं, विभाग के अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि नहर में जमी सिल्ट की सफाई के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। करीब दो सप्ताह बाद नहर में पानी आने की संभावना है। फिलहाल किसानों को इंतजार करना पड़ेगा।