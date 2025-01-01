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ऐसे में जनता उसके नए वादों पर कैसे भरोसा करेगी। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने पांच साल में 1.38 लाख सरकारी नौकरियां दी थीं, जबकि भाजपा सरकार के पिछले नौ वर्षों में नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।उन्होंने सवाल उठाया कि सपा पांच साल में 25 लाख नौकरियां देने के लिए संसाधन कहां से जुटाएगी। भाजपा के लोक संकल्प पत्र के 95 फीसदी से अधिक वादे पूरे करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि शेष वादे भी एक महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है।इससे पहले बैठक में कैबिनेट मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। पदाधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्रवार जनसमस्याओं से उन्हें अवगत कराया।उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का आह्वान किया। बैठक में विनोद राजभर, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, हरेंद्र सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, ऋषिकांत राय, संगीता आजाद, हनुमंत सिंह, पवन सिंह मुन्ना, हरीश तिवारी और विवेक निषाद सहित जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।