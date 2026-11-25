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कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर मंगलवार को नगर पंचायत अतरौलिया के पूरब पोखरा घाट पर 2100 दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। वहीं, सम्मो माता मंदिर परिसर में भी 1100 दीप प्रज्ज्वलित किए गए। दीपों की कतारों से घाट और मंदिर परिसर जगमगा उठे। रोशनी से नहाए दोनों स्थलों का नजारा आकर्षण का केंद्र रहा। नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव में नगर पंचायत के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। नगर अध्यक्ष ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर नगर पंचायत की ओर से हर वर्ष दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर तजमुल, अमित सिंह, अजय मद्धेशिया, पिंटू गुप्ता, सद्दाम हुसैन सहित नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।