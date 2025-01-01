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लालगंज विकासखंड के बसही अकबालपुर में आयोजित जन चौपाल में प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजनाओं के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्गावती, सुनीता और मीना कनौजिया को आवास स्वीकृति पत्र तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत रीता देवी, रामलखन और फूलमती देवी को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के तहत सुशीला सहित अन्य लाभार्थियों को चिकित्सा कार्ड दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई गई और उन्हें पोषण पोटली दी गई।वहीं, शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार कराकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद संगीता आजाद, सहकारी चीनी मिल के उपसभापति ऋषिकांत राय और पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन ने भी विचार रखे।इस मौके पर सीडीओ कमल किशोर देशभूषण कंडारकर, एसडीएम नेहा मिश्रा, परियोजना निदेशक सच्चिदानंद, उपायुक्त रोजगार डॉ. आराधना त्रिपाठी, डीपीआरओ अमरेंद्र कुमार, एसीएमओ डॉ. उमाशरण पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।