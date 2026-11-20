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सहालग की शुरुआत के बीच सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट ने आम आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। शादी के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को बाजार में रौनक नजर आई। छह माह पूर्व यानी जून के पहले सप्ताह में सोना 159400 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी 267300 रुपये प्रति किलो थी।इसके बाद हर माह धीरे-धीरे सोने-चांदी के भाव चढ़ते-उतरते रहे। अब सहालग के सीजन में सोने और चांदी के दामों में गिरावट से राहत मिली है। शुक्रवार को सोना 128100 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं चांदी 156300 रुपये प्रति किलो थी। दाम घटने से सराफा बाजार की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है। शादी के सीजन में सोने-चांदी के दाम गिरना ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।काशी गोमती गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड भंवरनाथ के सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने कहा कि जिन घरों में शादी है, वहां के लोग अधिक खरीदारी करने आ रहे हैं। इससे आभूषणों की बिक्री बढ़ी है। आभूषणों के दाम गिरने से लोगों को लाभ हो रहा है।हनुमंत आभूषण निर्माता ठेकमा के डायरेक्टर राजकुमार सेठ ने कहा कि लोग डिजाइनदार और हल्के आभूषण अधिक पसंद कर रहे हैं। शादी में गिफ्ट देने के लिए भी लोग आभूषण खरीद रहे हैं। दाम गिरने से सहालग में अच्छे कारोबार की उम्मीद है।00आठ दिनों में गिरे सोने-चांदी के दामतारीख- सोना प्रति 10 ग्राम- चांदी प्रति किलो12 नवंबर- 142000- 18580013 नवंबर- 140100- 18170014 नवंबर- 140400- 18140015 नवंबर- 140400- 18140016 नवंबर- 139100- 17500017 नवंबर- 138500- 17500018 नवंबर- 135900- 16815019 नवंबर- 134000- 16550020 नवंबर- 128100- 156500