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Azamgarh News: छप्पन भोग की खुशबू से महका बांके बिहारी मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

Wed, 11 Nov 2026 12:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:41 AM IST
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The Banke Bihari temple was filled with the fragrance of fifty-six offerings, and crowds gathered for darshan.
श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में लगाया गया 56 भोग। स्रोत-मंदिर परिवार - फोटो : 1
शहर के चौक स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा के दौरान आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया।
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भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन, सजीव झांकी और छप्पन भोग की एक झलक पाने के लिए भक्तों की कतार लगी रही। मंदिर परिसर शंखनाद, घंट-घड़ियाल और जयकारों से गूंजता रहा।
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महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान को अर्पित किया गया 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग रहा। पकवानों से सजी थाल देखकर श्रद्धालु भावविभोर नजर आए। मंदिर परिसर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार की गई थी।
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इसे कौड़ी, अमरूद की डालियों और कदंब के फूलों से आकर्षक रूप दिया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गोवर्धन पर्वत और गौमाता की पूजा की। आरती के बाद परिक्रमा कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला का स्मरण किया गया, जब उन्होंने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इसी परंपरा के तहत अन्नकूट का आयोजन किया जाता है।
शाम होते ही मंदिर में भंडारे के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। कढ़ी-चावल, पूरी-कचौड़ी, सब्जी और खीर का प्रसाद पाने के लिए लोगों की कतार लगी रही। देर तक चले भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

मंदिर प्रबंधन से जुड़े संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं की अधिक संख्या को देखते हुए उनके दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंदिर के अंदर विशेष व्यवस्था की गई थी। आयोजन में प्रभु नाथ अग्रवाल, शशि भूषण, गौरी शंकर, इंदु भूषण, सुमित कुमार अग्रवाल, अजय अग्रवाल, गोपाल दास अग्रवाल, आशीष अग्रवाल सहित आयोजक मंडल के सदस्यों ने सहयोग किया।

श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में लगाया गया 56 भोग। स्रोत-मंदिर परिवार

श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में लगाया गया 56 भोग। स्रोत-मंदिर परिवार- फोटो : 1

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